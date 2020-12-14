Bolu TSO Başkanı Ateş, yerel esnafa destek çağrısı yaptı
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Bolu TSO Başkanı Ateş, yerel esnafa destek çağrısı yaptı

14.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:38
Bolu TSO Başkanı Ateş, yerel esnafa destek çağrısı yaptı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, yayımladığı bir açıklamayla tüm Bolu'yu alışverişlerini yerel esnaftan yaparak pandemi koşullarında zor günlerden geçen esnaf ve işletmelere destek olmaya çağırdı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, yayımladığı bir açıklamayla tüm Bolu'yu alışverişlerini yerel esnaftan yaparak pandemi koşullarında zor günlerden geçen esnaf ve işletmelere destek olmaya çağırdı.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle iş dünyasının, özellikle de yerel esnaf, üretici ve işletmelerin oldukça zor bir dönemeçten geçtiğini belirtti.

Ulusal zincirlerle rekabet etmekte güçlük çeken yerel esnafın, pandeminin zor koşulları altında adeta ayakta kalma mücadelesi verdiğini kaydeden Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar hükümet esnaf ve işletmelerimiz için bu süreçte çeşitli destekler hayata geçirmiş olsa da bizler de Bolulular olarak kendi üzerimize düşeni yapıp, birlik ve beraberlik anlayışıyla yerel esnaf ve işletmelerimize destek olmalıyız. Unutmayalım ki, hepimiz aynı gemideyiz. Kapanan her kepenk, duran her makina, azalan vergi, artan işsizlik ve ekonomiye vurulan yeni bir darbe demektir. Birbirimize omuz vererek, pandeminin yarattığı bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız."

Ateş, bu destek çağrısının, seslerinin ulaştığı her yerde ve herkeste bir karşılık bulacağına inandığını da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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