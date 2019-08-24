BOLU TransAnatolia rallisi yarın başlıyor

24.08.2019 20:01

TransAnatolia rallisi yarın başlıyor (2)

KENT MERKEZİNDE GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Yarın Abant'tan startı verilecek olan TransAnatolia rallisi öncesi katılımcılar Bolu kent merkezinde gösteri yaptı. Kent Meydanı'nda kurulan alana getirilen yarışlarda kullanılacak olan motosiklet, atv ve kamyonlar ilgi çekti. Bir çok vatandaş araçlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra araçlarına binen yarışmacılar Bolulu vatandaşlara gösteri turu yaptı. Etkinlik kapsamında dans gösterisi de düzenlendi. Vatandaşlar dansçı kızların gösterisini ilgiyle izledi. Daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından yarışmanın sembolik olarak startı verildi. Zorlu yarış yaran sabah 08.00'da Abant'tan başlayıp 31 Ağustos'ta Göbeklitepe'de sona erecek.

Kaynak: DHA