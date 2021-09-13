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Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ateş, Azerbaycan'da Türk İş Forumu'na katıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ateş, Azerbaycan'da Türk İş Forumu'na katıldı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk İş Forumu'na katıldığı bildirildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk İş Forumu'na katıldığı bildirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin ticaret bakanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ile iş dünyası temsilcilerinin katıldığı forumda, Türk dünyasında ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasına yönelik görüş ve değerlendirmelerin paylaşıldığı belirtildi.

Bolu TSO Başkanı Türker Ateş'in Türk dünyasından katılımcılarla çeşitli görüşmeler yaptığı bildirilen açıklamada, kentin ekonomisini tanıttığı, sektörel yapı, ihraç ve ithal ürünler ile yatırım olanaklarıyla ile ilgili bilgi aktardığı kaydedildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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