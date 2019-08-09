BOLU TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı

09.08.2019 22:48

TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı(2)

GECE YOĞUNLUK ARTTI

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı. Gece saatlerinde Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk özellikle Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir durma ya da aksama yaşanmadı.

Kaynak: DHA