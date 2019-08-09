BOLU TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı
TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı(2)GECE YOĞUNLUK ARTTIKurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı.
TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı(2)
GECE YOĞUNLUK ARTTI
Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı. Gece saatlerinde Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk özellikle Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir durma ya da aksama yaşanmadı.