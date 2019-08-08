BOLU TEM VE D-100 YOLLARININ BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM TEDBİRLERİ

08.08.2019 11:36

KURBAN Bayramı tatili öncesi TEM ve D-100 yollarının Bolu geçişinde olası kaza ve trafik yoğunluğunu önlemeye yönelik alınan tedbirler, üst düzeye çıkarıldı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alınmaya başlandı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yolculuklarını rahat ve güvenli yapmaları için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler, hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak, kurallara uymaları yönünde uyarılacak. Ekipler, kazaları en aza indirmek için de güzergah üzerinde inceleme yaptı. Son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyen ekipler, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler, tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamalarını sıklaştıracak.

Alınan tedbirlerle ilgili bilgiler veren Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, şunları söyledi

Meydana gelen kazaları önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın desteği ve Bolu Valiliği'nin koordinesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' projelerimizin yanı sıra 'Kemerin ses getirsin' projesi de bu bayram uygulanacaktır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından bayram tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde trafik tedbirleri planlayarak uygulamaktayız. Bayram tatili öncesinde büro hizmetlerinde görevli tüm personelimiz denetim ekiplerine takviye edilerek, fiilen denetim hizmetleri yapacak. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak ve yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışacaklar. Denetimlerde sürücü ve yolculara nezaket kuralları içerisinde bilgilendirmeler yapılacak. İşlemler en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.ö

Sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyaran Aksoy, Sadece kural ihlali yapan taşıtlar değil, diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak, durdurulma nedeni anlatılacak. Sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takip mesafesini korumaları gibi konularda uyarılacak. Sürücülere 2 saatte bir 15 dakika mola vermeleri konusunda bilgilendirmelerimiz olacak. Terminal veya izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışına izin verilemeyecek. Terminallere giriş ve çıkış yapan tüm otobüs ve şoförleri denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Özellikle sivil denetim konusunda uygulamamızı artıracağız. diye konuştu.

RADARLI HIZ DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Aksoy, aşırı hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık vereceklerini belirterek, Uykusuzluk ve yorgunluk belirtisi gösteren sürücüleri araç dışına davet ederek dinlenmelerini sağlayacağız. Bu esnada yolculara da trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılacak. diye konuştu.

Kaynak: DHA