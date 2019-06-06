BOLU TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu
TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğuRamazan Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde hafif yoğunluk oluşturdu.
TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde hafif yoğunluk oluşturdu.
Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Çaydurt mevkiinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Ancak trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun yarın artması bekleniyor.
Kaynak: DHA
Kurtulmuş'tan İstanbul çıkışı: Kızgınlığın ve küskünlüğün bedeli CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir