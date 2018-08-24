Bolu Tem'in Bolu Geçişinde Dönüş Yoğunluğu

Tem'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirdikten sonra trafiğe takılmamak için erken yola koyulanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, 9 günlük bayram tatilinin son gününde oluşabilecek yoğunluğa yakalanmamak için yola çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde sabah saatlerinde başlayan hafif trafik yoğunluğu, öğleden sonra artarak devam etti. Özellikle otoyolun Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde yoğunluk oluştu. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Yolda, maddi hasarlı kazaların oluştuğu noktalarda ise trafik tamamen dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk Bolu Dağı Tüneli'ne kadar devam etti. Trafik yoğunluğunun yarın ve pazar günü daha da artması bekleniyor.