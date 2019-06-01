BOLU TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu

TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde dün gece başlayan trafik yoğunluğu arttı. Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik Gerede-Karadeniz bağlantı yolu ve Avşar köyü mevkiinde zaman zaman durdu. Bölgede etkili olan sağanak yağmur da sürücüleri zorladı. Bolu Dağı geçişinde ise trafik diğer bölgelere göre rahat şekilde ilerlerken, D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.

Kaynak: DHA