BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI - Haberler

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BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
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BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

BOLU'da, N.G. isimli kadın tartıştığı sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçakladı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, N.G. isimli kadın tartıştığı sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçakladı. Yaralanan C.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. N.G. ile sevgilisi C.A. arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte N.G., mutfaktan aldığı bıçağı C.A.'nın sırtına sapladı. C.A., kanlar içinde yerde kaldı. N.G., durumu 112 Acil servise haber verdi. Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Polis, Bolu, Güncel, Haberler

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