Bolu Tabela Arkasından Ceza Yazdığı İddia Edilen Polise Tepki

Bolu'da, D-100 yolundaki kavşakta bulunan tabelanın arkasına gizlenerek elindeki kamerayla ihlal yapan araçları kaydedip, ceza uyguladığı öne sürülen polis, tepki çekti.

Bir sürücü tarafından görüntülenen polis memurunun elindeki kamerayla kırmızı ışıkta geçen araç ve yayaları, emniyet kemeri takmayan araç sürücüleri ile tehlikeli araç kullananları tespit etmeye çalıştığı görüldü. Polisi fark eden sürücüler duruma tepki gösterirken, video sosyal medyada yayıldı. Polisin ceza yazma yöntemi sosyal medyada da tepki çekti.