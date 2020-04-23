BOLU Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi Bolu'da yurda yerleştirildiSUUDİ Arabistan'dan getirilen 295 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
23.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:40
Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
SUUDİ Arabistan'dan getirilen 295 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Suudi Arabistan'da kalan 295 Türk vatandaşı, uçakla getirildikleri İstanbul'dan otobüslerle Bolu'ya ulaştırıldı. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. Aynı yurda dün de Birleşik Arap Emirlikleri'nden 353 kişi getirilmişti.
Kaynak: DHA