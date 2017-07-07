Bolu Sürücüsü Kalp Krizi Geçiren Tır, Refüjdeki Ağaca Çarptı

Sürücüsü kalp krizi geçiren TIR, refüjdeki ağaca çarptı



BOLU'da D-100 karayolunda seyir halindeyken sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR, yaklaşık 800 metre zik zak çizerek ilerledikten sonra orta refüje çıkıp ağaca çarparak durdu. Sürücü, hastanede tedaviye alındı.



Muhyettin Nakşi Özkınacı, saat 18.00 sıralarında yönetimindeki 33 DTJ 04 plakalı TIR ile Ankara istikametine giderken Paşaköy Kavşağı mevkisinde direksiyonda kalp krizi geçirdi. TIR, yolda zik çizerek ilerledi. Orta refüje çıkıp tekrar yola giren ve yaklaşık 800 metre bu şekilde ilerleyen TIR, şans eseri başka bir araca çarpmadı. TIR, Borozanlar Mahallesi mevkisinde orta refüje çıkıp ağaca çarparak durdu.



Haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekipleri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta da bir süre müdahale edilen sürücü daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



TIR'da hasar meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.