Bolu, sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bolu, sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü

05.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:57
Bolu, sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü

Bolu'da, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen caddeler havadan görüntülendi.

Bolu'da, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen caddeler havadan görüntülendi.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı saat itibariyle kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı.

Kentin en işlek yerlerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yasakların başlamasıyla birlikte boş kalması havadan görüntülendi. - BOLU

Bolu, sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü
Bolu, sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü
Bolu, sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü
Bolu, sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü
Bolu, sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
Çankırı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Çankırı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Ezgi Mola Ivana Sert Caner Cindoruk
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Şehit Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu, sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 14:01:02. #1.14#
title