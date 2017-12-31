Bolu Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Dede ve Torunu Öldü

Bolu'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 62 yaşındaki Nihat Terzi ile torunu 7 yaşındaki Sertuğ Terzi yaşamını kaybederken, 6 kişi ise tedavi altına alındı. Olay, Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde Terzi ailesine ait evde meydana geldi. Sabah uyanan Sevim Terzi, evdeki kokuyu fark etti. Sevim Terzi, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen 112 Acil ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Nihat Terzi, eşi 54 yaşındaki Sevim Terzi, oğlu 38 yaşındaki Sedat Terzi, gelini 36 yaşındaki Aynur Terzi, torunları 7 yaşındaki Sertuğ, 2 yaşındaki Eymen, 8 yaşındaki Ege ve 1 yaşındaki Melisa'ya ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan 8 kişiden Nihat Terzi ile Sertuğ Terzi yaşamlarını kaybetti. 6 kişinin ise tedavileri devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.