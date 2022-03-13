Bolu sıfırın altında 27 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu sıfırın altında 27 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu sıfırın altında 27 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 27 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

BOLU (AA) - Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 27 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece olarak kaydedilirken, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı sıfırın altında 23,3 derece ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 22,2 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Öte yandan soğuk hava, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, sürücüler buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Türkiye, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title