Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şoför ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı - Haberler
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Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şoför ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şoför ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemerinin önemli hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemerinin önemli hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önlenmesine yönelik terminalde denetim yaptı.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara, emniyet kemeri takmaları ve kural ihlali yapan şoförleri ihbar etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, trafik kurallarını hatırlattıkları şoförlerden de daha dikkatli olmalarını istedi.

Bilgilendirmede, kazalarda olası ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek için yolculuk boyunca emniyet kemeri takılmasının önemi vurgulandı.

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şoför ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şoför ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şoför ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı - Haberler
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