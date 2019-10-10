Bolu saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındı

Bolu saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındı

Saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındıBolu'da, polisin düzenlediği operasyonda evinde saksıda 2 kök hint keneviri bitkisi yetiştiren B.Ö. (70) gözaltına alındı.

10.10.2019 12:25
Bolu saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındı

Saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındı

Bolu'da, polisin düzenlediği operasyonda evinde saksıda 2 kök hint keneviri bitkisi yetiştiren B.Ö. (70) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Ö.'nün evinde hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. Ekipler, kent merkezinde bulunan eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada saksıda yetiştirilen 2 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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