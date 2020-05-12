BOLU Sağlık çalışanları için hastaneye 200 alabalık getirdi
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BOLU Sağlık çalışanları için hastaneye 200 alabalık getirdi

Sağlık çalışanları için hastaneye 200 alabalık getirdiBOLU'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir alabalık üreticisi, koronavirüs ile ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına ikram edilmek üzere, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne 200 adet alabalık hediye etti.

BOLU Sağlık çalışanları için hastaneye 200 alabalık getirdi
12.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:13

Sağlık çalışanları için hastaneye 200 alabalık getirdi

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir alabalık üreticisi, koronavirüs ile ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına ikram edilmek üzere, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne 200 adet alabalık hediye etti.

Mudurnu ilçesine bağlı Gölcük Köyü Tekirler Mahallesi'nde 12 yıldır alabalık çiftliği işleten Yusuf Sarıhan, tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında canla başla çalışan sağlık çalışanlarına bir jest yapmak istedi. Sarıhan, sağlık çalışanlarına çiftliğinde ürettiği alabalıklardan hediye etmeye karar verdi. Yusuf Sarıhan, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek yapmak istediği jesti iletti. Sarıhan'ın isteği kabul edildi. Çiftliğinde bulunan havuzlarından yakaladığı 200 adet alabalığı temizleyen Sarıhan, sağlık müdürlüğünün yönlendirmesi ile balıkları kendi aracıyla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü. Yusuf Sarıhan balıkları, hastane başhekimi ve yetkililerine teslim etti. Balıklar, hastanede pişirildikten sonra sağlık çalışanlarına ikram edilecek.

Yusuf Sarıhan canla başla çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için böyle bir jest yaptığını ifade ederek, "Allah onlara yardımcı olsun. Benim de katkım olsun dedim ve kendi ürettiğim alabalıkları temizleyerek akşam iftar yapmaları için teslim ettim. Bugün ayrıca Hemşireler Günü. Tüm çalışanlarımıza, Hemşireler Günü olması nedeniyle bir jest yaptık. Sağlık çalışanlarımızın bizlerin canı uğruna kendi canlarını tehlikeye attıkları için bir jest yaptım. Allah inşallah bu günleri atlatmamıza sağlık çalışanlarımızla beraber vesile olacaktır. İnşallah önümüz aydınlıktır. Sağlık çalışanlarımız için 200 adet alabalık getirdim. Pandemide mücadele eden sağlık çalışanlarımızın iftarına pişirecekler. Onlar bizim için canlarını tehlikeye atıyorlar. Hepsine minnettarız. Sağlık Bakanımıza, müdürlerimize, sağlık çalışanlarımıza, hemşirelerimize bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.

BOLU Sağlık çalışanları için hastaneye 200 alabalık getirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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