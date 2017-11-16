Bolu Parasını Alamayınca, Çalıştığı İnşaatın Çatısına Çıktı

Parasını alamayınca, çalıştığı inşaatın çatısına çıktı



BOLU'da, parasını alamadığı gerekçesiyle çalıştığı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan 37 yaşındaki Emrah Yiğit, polis tarafından ikna edilerek indirildi.



Olay, akşam saatlerinde Borazanlar Mahallesi, Hattat Emin Barın Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta işçi Emrah Yiğit, bir süredir parasını alamadığı gerekçesiyle, çalıştığı 3 katlı İzzet Baysal Ortaokulu ve Spor Salonu inşaatına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Yiğit'in mesai arkadaşları, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla Yiğit, parasının verileceği konusunda söz verilerek çatıdan indirildi. Emrah Yiğit, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.