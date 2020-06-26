BOLU Otomobil markete daldı: 3 yaralı Otomobil markete daldı: 3 yaralıBOLU'nun Göynük ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin marketin içine girmesi sonucu alışveriş yapan 3 kişi yaralandı.

Otomobil markete daldı: 3 yaralı

BOLU'nun Göynük ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin marketin içine girmesi sonucu alışveriş yapan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Göynük ilçesi Sofular Mahallesinde meydana geldi. Sokakta ilerleyen Ziyafettin Başkaya (65) idaresindeki 14 LE 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki marketin içerisine girdi. Marketin kapı doğramaları ve camları kırılırken, kaza sırasında markette alışveriş yapan yabancı uyruklu 3 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Market çalışanlarının büyük panik yaşadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA