Bolu, Oryantiring Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Bolu Belediyesi arasında, 2018 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın 6-8 Nisan'da Bolu'da yapılmasını öngören protokol imzalandı.



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın makam odasında gerçekleştirilen imza törenine, Başkan Yılmaz, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ve federasyon yetkilileri katıldı.



Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, federasyon ile uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Ama bunun bir şampiyonaya, ondan sonra da uluslararası bir organizasyona dönüşmesinin federasyon başkanı tarafından ifade edilmesi, Bolu'ya verilen önem ve yapmayı düşündüğümüz çalışmaların örtüştüğünü gösteriyor." dedi.



Türkiye'de bulunan bütün spor federasyonlarının yetkililerini Bolu'ya davet ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Bütün federasyonlarla müşterek olarak Bolu'yu masaya yatırıp, her federasyonun emrinde olduğumuzu onlara ifade etmek istediğimizi söylemiştik. Bu kapsamda bir federasyon başkanının Bolu'da çalışmalarını yürütecek olması, diğer federasyonlara da örnek olması açısından bizim için çok ehemmiyet arz ediyor." şeklinde konuştu.



Bolu'nun turizm, spor ve sağlık kenti olması için 13 yıldır çaba harcadıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:



"İzcilik Federasyonu, uluslararası kamplarını zaten burada yapıyor. İkinci bir federasyonumuz da Bolu'da çalışmalarına başlamış oldu. Biz ise Bolu olarak sportif amaçlı bütün federasyonlara kucağımızı açmak istiyoruz. Bolu böyle turizm kenti olacak. Allah bize özel bir doğa bahşetmiş. Bolu, sporun her branşının kamp merkezi olmasına müsait bir alan. Biz de yıllardır bu çalışmalara öncülük etmeye gayret ediyoruz."



Akyüz: "Bolu'nun çok farklı yerlerinde yarışlar yapılacak"



Hacer Akyüz de 2018 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın 6-8 Nisan'da Bolu'da gerçekleştirileceğini bildirdi.



Şampiyonanın 3 gün süreceğini anlatan Akyüz, "Bolu'nun çok farklı yerlerinde yarışlar yapılacak. Teknik ekip haritaları çizmek için hazırlık yapacak. Önümüzdeki haftadan itibaren 2 yabancı haritacı ile başlatacağız bu süreci. Türkiye'den de haritacılarımızın katılacağı kalabalık bir grup, burada harita çizimine başlayacak." ifadelerini kullandı.



Akyüz, nisan ayında yapılacak şampiyona ile Bolu'yu ilerleyen süreçte uluslararası alanda da kullanacaklarını aktararak, "Bolu'da ulusal yarışma ile başladığımız süreci uluslararası kamplar ve yarışmalar boyutuna taşımayı arzu ediyoruz. Oryantiring sporu ile Bolu'nun turizmine katkı sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından Yılmaz ile Akyüz, 2018 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın Bolu'da yapılmasını öngören protokolü imzaladı.