Bolu Oryantiring Merkezi Olacak"

ZAFER GÖDER - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Bolu'nun önümüzdeki süreçte oryantiring merkezi olacağını söyledi.



Akyüz, Bolu Belediyesi tarafından organize edilen "Spor Kenti Bolu" konferansına katılmak için geldiği kentte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de birçok etkinlik ve yarışma düzenlediklerini kaydetti.



Yıl içinde 50'nin üzerinde yarışma yaptıklarına değinen Akyüz, yurt dışında gerçekleştirilen yarışma ve şampiyonalara da iştirak ettiklerini, uluslararası arenada da güzel başarılar yakaladıklarını belirtti.



Akyüz, Bolu'nun diğer illere göre Türkiye Oryantiring Federasyonu ile hızlı bir birliktelik sağladığına vurgu yaptı.



"Bolu önümüzdeki süreçte oryantiring merkezi olacak." diyen Hacer Akyüz, "Bu kadar harita ile buna doğru gidiyoruz. Bugüne kadar tek seferde hiçbir belediyeden 9 ayrı yerde bu kadar kilometrekarelik bir alanın haritası için destek almadık. Bu bizim için önemli bir tesis kazanımıdır." ifadelerini kullandı.



"68 kilometrekarelik alanın haritası çizildi"



Ayküz, oryantiring için önemli bir altyapı desteği olan harita çizimleri hakkında bilgi vererek, "Türkiye genelinde bugüne kadar çizilmemiş oranda harita çizimi yaptık. Bir yıl içinde 68 kilometrekarelik alanın haritası çizildi. Bu çok önemli. Bunu belediyelerimizin desteğiyle yapabildik. Federasyon olarak çok düşük bir ücret takviyesiyle bunları yaptık." dedi.



Şu anda Bolu'da da harita çizim işlemlerinden 2'sinin yurt dışından gelen haritacılar olmak üzere toplam 5 kişiyle devam ettiğini kaydeden Akyüz, "2018 yılında Bolu'da çok şey yapacağız. 23 kilometrekarelik bir alanın haritası çiziliyor. 7-8 Nisan 2018'de Bolu'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası yapacağız. Sporcular Türkiye'nin farklı illerinden Bolu'nun farklı arazi yapısıyla tanışacaklar. Bu bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.



Akyüz, Bolu'da yapılacak şampiyona sonucunda milli takım kadrosunda yer alacak sporcuları belirleyeceklerini söyledi.



12 ülkenin federasyon başkanı Bolu'ya gelecek



Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın olduğu tarihlerde Bolu'nun çok önemli misafirler ağırlayacağını anlatan Akyüz, şu değerlendirmede bulundu:



"Uluslararası Oryantiring Federasyonu Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Başkanı, 12 ülkenin federasyon başkanını buraya davet etti. Burada 12 ülkenin federasyon başkanını misafir edeceğiz. Onlara haritaları gösterip, Bolu'yu tanıtarak ülkelerin ikili kamplar yapmasını sağlayacağız. Bolu'da uluslararası ikili kampların bir başlangıcını yapacağız."