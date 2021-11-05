Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk göreve başladı - Haberler
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Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk göreve başladı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk göreve başladı

Bolu Orman Bölge Müdürü olarak atanan Mahmut Şentürk, göreve başladı.

KASTAMONU (AA) - Bolu Orman Bölge Müdürü olarak atanan Mahmut Şentürk, göreve başladı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Bolu Orman Bölge Müdürü olarak atanan Mahmut Şentürk'ün görevine başladığı belirtildi.

Karamanlı Mahallesi'nde bulunan bölge müdürlüğü binası önünde bölge müdür yardımcıları ve Bolu Orman İşletme Müdürü tarafından karşılanan Şentürk'ün görevini, Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı olarak atanan Şaban Bıyıklı'dan devraldığı ifade edildi.

Şentürk'ün, bölge müdür yardımcıları ile genel bir değerlendirme toplantısı düzenlediği ve yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk göreve başladı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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