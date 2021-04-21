Bolu Orman Bölge Müdürü Bıyıklı, Göynük'te kızılcık ormanını inceledi
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Bolu Orman Bölge Müdürü Bıyıklı, Göynük'te kızılcık ormanını inceledi

Bolu Orman Bölge Müdürü Bıyıklı, Göynük'te kızılcık ormanını inceledi
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Göynük ilçesinde 2 asırlık ağaçların bulunduğu kızılcık ormanında inceleme yaptı.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Göynük ilçesinde 2 asırlık ağaçların bulunduğu kızılcık ormanında inceleme yaptı.

Bıyıklı, ilçeye yaptığı ziyaretler kapsamında, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan çalışmaları denetledi.

Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan ile Sünnet Gölü mevkisindeki kızılcık ormanını inceleyen Bıyıklı, burada 2 asırlık kızılcık ağaçlarına yapılan bakım hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bıyıklı, iki hektarlık sahadaki 250 kızılcık ağacının ekolojik ve ekonomik değerinin paha biçilemez olduğunu belirterek, meyve verimi ve arıcılık açısından önemli olan kızılcıkların korunacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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