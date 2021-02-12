Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden orman yangınları uyarısı
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden orman yangınları uyarısı

12.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:43
Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden orman yangınları uyarısı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu ve Düzce'de meydana gelen 3 farklı orman yangınının ardından vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu ve Düzce'de meydana gelen 3 farklı orman yangınının ardından vatandaşlara uyarıda bulundu.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği son günlerde kış mevsimi olmasına rağmen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Düzce ve Bolu illerinde orman yangınları meydana geldiği anımsatıldı.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte orman yangını riskine işaret edilerek, ormanlarda ateşli piknik yapılması, bahçe temizliği ve anız yakmanın kanunen yasak olmasına rağmen vatandaşların ihmal ve dikkatsizliğinden yakılan ateşlerin orman yangınlarına sebep olduğu belirtildi.

Orman yangınına sebebiyet verenler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara orman yangınının zararları ve orman yangınına sebebiyet vermenin cezaları konusunda uyarılarda bulunularak, herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalınmaması için vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Geçtiğimiz günlerde Düzce iline bağlı Akçakoca ilçesi Hasançavuş köyünde çıkan orman yangını ile Bolu ili Merkez ilçeye bağlı Dağkent Mahallesi ve Yedigöller Milli Parkı yolunun 4. kilometresinde çıkan orman yangınlarının, ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldüğü de hatırlatıldı.

Açıklamada, daha büyük yangın afeti yaşanmaması için vatandaşların, kırsal alanlarda ateş yakılmaması konusunda duyarlı olmaları, gördükleri orman yangınını ve orman yangınına sebebiyet verenleri ücretsiz ALO 177 Yangın İhbar Hattına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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