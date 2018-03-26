Bolu, 'Öğrenen Şehir' Oldu

Bolu, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (GNLC) katılan 3'üncü şehir, ağdaki büyükşehir olmayan ilk Türkiye kenti olma özelliğini de elde etti.

Bolu, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katılım sürecini 9 Şubat'ta tamamlayarak, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na resmi başvurusunu yaptıktan sonra, 20 Mart'ta ağa dahil olma hakkını elde etti. Türkiye'den, Eskişehir ve Konya'nın ardından bu hakkı kazanan 3. şehir olan Bolu, aynı zamanda ağdaki büyükşehir olmayan ilk Türkiye kenti olma özelliğini de elde etti.

"Hedefimiz yaşanabilir 10 kent arasına girmek"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Atina, Pekin, Bristol, Torino, Mexico City ve Sao Paolu'nun da bulunduğu dünyadaki 182 çok özel şehir arasına girmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Hedefimiz dünyanın yaşanabilir 10 kenti arasına girmek. UNESCO'nun Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katılarak ne kadar zengin bir potansiyele sahip olduğumuzu uluslararası alanda bir kez daha tescilletmiş olduk. Dünya şehri olma hedefimizi de destekleyen adımlar bunlar. Dünya şehirleriyle öğrenme süreçlerini tartışacağız. İkili öğrenme, diyalog, karşılıklı bağlantılarla hayat boyu öğrenme uygulamalarını destekleyeceğiz. Ekonomik, kültürel, sosyal gelişmeler sonucu kaybolma riski taşıyan manevi ve kültürel değerlerimizi canlı tutmak ve geleceğe aktarmak; doğal kaynaklarımızı da koruma kullanma dengesi içerisinde verimli biçimde kullanmak için planlı adımlar atacağız" dedi. - BOLU