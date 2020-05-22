Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
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Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı Bolu'ya Mayıs ayında kar sürprizi Bolu'da, sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

22.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:07

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'ya Mayıs ayında kar sürprizi

BOLU - Bolu'da, sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Bolu'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün sabah saatlerinden itibaren yerini yağışlı havaya bıraktı. Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinin yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı yaşandı.

Kar yağışının yaşandığı Taşlıyayla bölgesinde yaşayan vatandaşlar Mayıs ayında kar yağışını şaşkınlıkla karşıladılar. Cep telefonuyla kar yağışını görüntüleyen Mehmet Kahraman isimli vatandaş, şaşkınlığını "Bugün 22 Mayıs 2020. An itibari ile Taşlıyayla'ya kar yağıyor" diyerek ifade etti.

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Kaynak: İHA

Manşet

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