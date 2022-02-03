Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi - Haberler
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Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildiBOLU Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kar birikintisine dayanamayan ağaçlar devrildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

BOLU Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kar birikintisine dayanamayan ağaçlar devrildi.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Aladağlar bölgesinde kar kalınlığı yarım metrenin üzerine çıktı. Kar sebebiyle sürücüler güzergahta güçlükle ilerlerken İl Özel İdaresi'ne bağlı kar küreme ve tuzlama araçları çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ağaçların bir kısmı üzerindeki kar birikintisi sebebiyle devrildi. Yolun zaman zaman kapanmasına neden olan devrilen ağaçlar Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Bolu'da karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

Bolu, kar, 3. Sayfa, Haber

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