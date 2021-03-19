Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kar yağışı, Abant Tabiat Parkı, Kartalkaya ve Yedigöller Milli Parkı bölgesi başta olmak üzere yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

Beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder