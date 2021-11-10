Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü - Haberler
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Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU (İHA) - Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

BOLU - Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan ve etkili olan Kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da, gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıalan, Aladağ ve Kartalkaya Kayak Merkezi mevkiilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Yılın ilk etkili kar yağışının yaşandığı yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz geçirmeleri için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışının gün boyunca devam etmesi beklendiği öğrenildi.

Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
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