Son dakika haber... BOLU'NUN YABAN HAYATI FOTOKAPAN KAMERASINDA - Haberler
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Son dakika haber... BOLU'NUN YABAN HAYATI FOTOKAPAN KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BOLU'daki zengin yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi.

BOLU (DHA) - BOLU'daki zengin yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatını görüntülemek için ormanlık alanlardaki farklı noktalara 4 fotokapan yerleştirdi. Yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgelerdeki çok sayıda ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsuğun görüntüleri fotokapana yansıdı.

Son dakika haber... BOLU'NUN YABAN HAYATI FOTOKAPAN KAMERASINDA

Son dakika haber... BOLU'NUN YABAN HAYATI FOTOKAPAN KAMERASINDA

Son dakika haber... BOLU'NUN YABAN HAYATI FOTOKAPAN KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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