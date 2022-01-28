Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı, Faruk Çidem - Güncel
 - Güncelleme:

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı Dondurucu soğuk Akkayalar Travertenleri'nde metrelerce buz sarkıtı oluşturdu Bolu'nun Pamukkale'si olarak bilinen Akkayalar Travertenleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı

Dondurucu soğuk Akkayalar Travertenleri'nde metrelerce buz sarkıtı oluşturdu

BOLU - Bolu'nun Pamukkale'si olarak bilinen Akkayalar Travertenleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu Akkayalar havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 'Bolu'nun Pamukkalesi' olarak adlandırılan Akkayalar Travertenleri, geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yaz aylarında yeşil doğası ve mineral yönünden zengin sularıyla ilgi odağı haline gelen Akkayalar'da, dondurucu soğukların etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Akkayalar Travertenleri'nin karla kaplı yüzeyi ve oluşan buz sarkıtlarının havadan görüntüsü kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı.

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Güncel

Pamukkale, Bolu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title