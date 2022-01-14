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Bolu'nun karla kaplı ormanları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Bolu'nun karla kaplı ormanları böyle görüntülendiBOLU Bolu'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan dağlar havadan görüntülendi.

BOLU (İHA) - Bolu'nun karla kaplı ormanları böyle görüntülendi

BOLU Bolu'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan dağlar havadan görüntülendi. Kar denizini andıran manzaranın oluştuğu ormanların kartpostallık görüntüleri mest etti.

Bolu'da, geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde bulunan ormanlık alanları beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı çevresi ve Aladağlar bölgesinde kar denizini andıran manzara havadan görüntülendi. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan kentte çam ağaçlarının üzerinde biriken karların kartpostallık görüntüleri mest etti.

Bolu'nun karla kaplı ormanları böyle görüntülendi

Bolu'nun karla kaplı ormanları böyle görüntülendi

Bolu'nun karla kaplı ormanları böyle görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

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