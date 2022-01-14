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Bolu'nun karla kaplanan ormanları havadan görüntülendi

Bolu'nun karla kaplanan ormanları havadan görüntülendi
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlarda güzel manzara ortaya çıktı.

BOLU (AA) - Bolu'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlarda güzel manzara ortaya çıktı.

Bünyesinde birçok doğal güzelliği barındıran Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

Seben ve Kıbrıscık ilçeleri ile Aladağ ve Gölcük Tabiat Parkı'nı il merkezine bağlayan kara yolunun Aladağ bölgesinde beyaz örtü, güzel görüntü oluşturdu.

Beyaza bürünen ormanlık alanlar, dronla görüntülendi.

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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