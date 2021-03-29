Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 57'ye yükseldi

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar yağışının etkisiyle yüzde 57'ye ulaştı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar yağışının etkisiyle yüzde 57'ye ulaştı.

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen barajdaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajda su seviyesi, karların erimeye başlaması ve sağanak yağış ile Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 12 milyon metreküp artarak yüzde 57 seviyesine çıktı.

Barajdaki mevcut su ile kentin içme suyu problemi kalmadığı, bundan sonra tutulan suyun tarımsal sulamada kullanılacağı öğrenildi.

Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, 15 Mart'ta yüzde 43 ölçülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz