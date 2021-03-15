İçme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
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İçme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

15.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:08

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar yağışının etkisiyle yüzde 43'e ulaştı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar yağışının etkisiyle yüzde 43'e ulaştı.

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen barajdaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajda su seviyesi, Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 9 milyon metreküp artarak, yüzde 43 seviyesine yükseldi.

Barajdaki mevcut suyun kentin 9 aylık ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu, karların erimeye başlamasıyla su seviyesinin hızla yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Barajdaki su seviyesi 22 Şubat'ta yüzde 32 olarak ölçülmüştü.

İçme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
İçme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
İçme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
İçme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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