Bolu'nun içme suyu barajında su seviyesi yükseldi

Bolu'nun içme suyu barajında su seviyesi yükseldiBOLU'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesinde artış oldu.

Bolu'nun içme suyu barajında su seviyesi yükseldi

BOLU'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesinde artış oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 57'e ulaştı.

Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda yağışların olmadığı dönemde su seviyesi azalmıştı. Barajdaki doluluk oranı en kurak dönemde yüzde 18'e kadar gerilemişti. 24 milyon metreküp su kapasiteli Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle birlikte arttı. Barajdaki su seviyesi yüzde 57'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı