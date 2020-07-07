BOLU'NUN GEREDE VE DÖRTDİVAN İLÇELERİNE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI BOLU'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.

BOLU'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda yavaşlayan ulaşım, yağışın durmasıyla normale döndü.

Bolu genelinde, meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, araçlarının doludan zarar görmemesi için çaba harcadı. Dolu yağışı nedeniyle TEM Otoyolu'nun Gerede mevkiinde ulaşım durma noktasına geldi. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu daha sonra yerini hafif yağmur yağışına bıraktı. Dolu yağışının durmasıyla birlikte TEM Otoyolu'nda da ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORMurat KÜÇÜK/BOLU

Kaynak: DHA