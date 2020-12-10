Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama

10.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:22
Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama

BOLU'da, insanların yoğun olarak bulunduğu İzzet Baysal Caddesi'ndeki kişi sayısına kısıtlama getirildi.

BOLU'da, insanların yoğun olarak bulunduğu İzzet Baysal Caddesi'ndeki kişi sayısına kısıtlama getirildi. Kentin en işlek caddesinde aynı anda en fazla 2 bin kişi bulunabilecek.

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bulaş riskinin azaltılması için ek tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında kentte vatandaşların yoğun olarak bulundukları İzzet Baysal Caddesi'ndeki kişi sayısına kısıtlama getirildi. Alınan karara göre, araç trafiğine kapalı olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Baysal Caddesi'nde aynı anda 2 bin kişi bulunacak. Ayrıca, kararda, insanların yüz yüze gelmemesi için yürüyüş yönleri de sağlı ve sollu olmak üzere iki taraflı yapılacak.


Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama
Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama
Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama
Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama
Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama
Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama
Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama
Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama
Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

İlgili Haberler

Bolu'nun en işlek caddesine 2 bin kişi sınırı getirildi
Bolu'nun en işlek caddesine 2 bin kişi sınırı getirildi
Son Dakika | Bolu'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son Dakika | Bolu'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
56 saatlik kısıtlama öncesi Diyarbakır caddelerinde yoğunluk
56 saatlik kısıtlama öncesi Diyarbakır caddelerinde yoğunluk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Ebru Şallı Cemal Hünal Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Kylian Mbappe
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:22:28. #1.15#
title