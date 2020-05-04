Bolu'nun en işlek caddesi yaya trafiğine açıldı
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Bolu'nun en işlek caddesi yaya trafiğine açıldı

Bolu'nun en işlek caddesi yaya trafiğine açıldı
04.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:44

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine giriş ve çıkışları kısıtlanan İzzet Baysal Caddesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla yeniden açıldı.

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine giriş ve çıkışları kısıtlanan İzzet Baysal Caddesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla yeniden açıldı. Polis, caddede vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'nun işlek caddelerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesi İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 Nisan tarihinde yaya giriş ve çıkışlarına kısıtlanmıştı. 1 ay boyunca kısıtlamanın uygulandığı cadde yine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla yaya trafiğine açıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, alınan kararı "Kalabalık sebebiyle virüs bulaşmasını önlemek için 3 Nisan'dan itibaren yaya giriş çıkışları kısıtlanan İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddeleri 4 Mayıs'tan itibaren kontrollü olarak ve denetimler artırılarak açılmıştır. Salgın tehlikesi sürmektedir. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

Kararın ardından caddenin açılmasıyla vatandaşlar, işlerini halletmek için caddeye çıktı. Özellikle bankaların olduğu bölgelerde yoğunluk yaşandı. Polis ve bekçiler cadde üzerinde denetim yaparak vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı. Maske takmayanlar evlerine geri gönderildi. Alınan karar, cadde üzerindeki esnafı ve vatandaşları mutlu etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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