Bolu'nun en işlek caddesi korona virüse karşı dezenfekte edildi Bolu'nun en yoğun olarak kullanılan İzzet Baysal Caddesi korona virüse karşı belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Bolu'nun en yoğun olarak kullanılan İzzet Baysal Caddesi korona virüse karşı belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.



Bolu Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, kentin en işlek caddesi olan ve binlerce insanın yoğun olarak kullandığı İzzet Baysal Caddesi'nde korona virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı. İzzet Baysal Caddesi ilaçlı suyla yıkanarak, cadde üzerine bulunan çöp kutuları ve banlar da temizlendi. Ayrıca, belediye tarafından virüsün yayılmasını engellemek için özel bir temizlik ekibi kuruldu.



Dezenfekte çalışmasına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüsle ilgili gerekli tedbirlerini aldıklarını söyledi. Başkan Özcan, "Amacımız bu virüsün Türkiye'de yayılma hızını azaltabilmek. Belediye olarak her türlü tedbiri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ancak bizim bu tedbirleri almamız yeterli değil, vatandaşımızın da tedbirlerini alması gerekiyor" diye konuştu.



"Tüm önlemleri eksiksiz aldığımıza inanıyoruz"



Başkan Özcan, tüm ana hatlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceğini de belirterek, "Ek araçlarımızla birlikte bir dezenfeksiyon timi de oluşturduk. Bu çalışmalara çok sayıda araç katılacak. Belediye olarak tüm önlemleri eksiksiz aldığımıza inanıyoruz. Paniğe gerek yok, tedbirimizi alalım. Tedbirleri alırsak bu virüsün üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA