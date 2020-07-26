Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü

Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördüBOLU'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile termal turizm bölgesi Karacasu'da bulunan oteller, Kurban Bayramı tatili için rezervasyon almaya başladı.

Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü
26.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 26.07.2020 09:33

Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü

BOLU'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile termal turizm bölgesi Karacasu'da bulunan oteller, Kurban Bayramı tatili için rezervasyon almaya başladı. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, Kurban Bayramı'nda Bolu bölgesindeki oteller olarak yüzde 60 doluluk oranını yakalayacaklarını söyledi.

Doğal güzellikleriyle dört mevsim ilgi çeken Bolu, Kurban Bayramı tatilinde de doğa tutkunlarının uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, Gölcük, Yedigöller ve termal turizm noktası Karacasu her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor. Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği Abant'ta ve Gölcük bölgesinde bulunan oteller, bayram tatili için rezervasyon almaya başladı. Koronavirüs tedbirleriyle misafirlerini ağırlayacak olan otellerin işletmecileri, doluluğun yüzde 60 olmasını bekliyor. Otelciler, önceki yıllara göre ilginin biraz daha az olduğunu söylese de bayram tatilinin otelcileri rahatlatacağı düşünülüyor. BÖLGE OLARAK YÜZDE 60'I BULURUZ

Gölcük Tabiat Parkı ve Karacasu bölgesinde oteli bulunan, aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olan Halit Ergül, "Bolu'da Haziran başından itibaren otelleri açmaya başladık. Ondan itibaren yavaş yavaş doluluk oranlarımız artmaya başladı. Yüzde 20, yüzde 35'lere doğru ortalama gelmeye başladı. Bayramda da tam dolmayız. Dolmamız mümkün değil. Ama yüzde 60'ları buluruz bölge olarak. Diğer otelci arkadaşlarla da sık sık haberleşiyoruz. Yüzde 60'ları yakalayacağımızı düşünüyorum. Abant, Yedigöller ve Gölcük mutlaka dolacaktır. Yoğun olacaktır. Oraya da günübirlik çok ciddi gelen olacak diye düşünüyorum." dedi. ORTADOĞU'DAN CİDDİ MİSAFİR GELİYORDU Otellere ilginin önceki yıllara göre düşük seviyede olduğunu belirten Ergül, "Önceki yıllarda bu mevsimde biz yüzde 80, yüzde 90 hatta bazen yüzde 100 dolu oluyorduk. Diğer bölgedeki otellerimiz de böyleydi. Ortadoğu'dan ciddi misafir geliyordu. Şu anda onlar sıfır oldu. ya da Abant'taki otellerin yüzde 80'ini, bizim buralardaki otellerin yüzde 40-50'sini Ortadoğulu misafirleri oluşturuyordu. Şu anda onlar hiç yok." diye konuştu. Pandemi tedbirlerinden de bahseden Ergül, "Pandemi sürecinde, Turizm, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının genelgeleri doğrultusunda tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlıklı turizm sertifikasını aldık. Bolu'da şu anda 12 otel aldı. Diğer oteller de başvurularını yaptı onlar da alacaklar." ifadelerini kullandı. Abant'ta bulunan iki otelin satış ve pazarlama müdürü Hikmet Yeşilkaya ise şöyle konuştu:

"Koronavirüs sürecinde otelimizi normalleşme sürecinde yeniden hizmete açtık. Şu anda dünyada ve ülkemizde bu Covid-19 sürecinde en fazla aranan şey oksijen. Biz de 1350 rakımlı Abant'ta konuklarımıza hizmet veriyoruz. Şu anda rezervasyonlar yoğun bir şekilde gidiyor. Kurban Bayramı'nda da otelimizin rezervasyon akışı devam ediyor. Açıkçası yüzde 100 tam olarak dolmayabilir ama rezervasyon talepleri bize gösteriyor ki bayramı iyi geçireceğiz." Hikmet Yeşilkaya önceki yıllara göre rezervasyon sayısında az da olsa bir azalma olduğunu belirterek, "Koronavirüs misafirlerimizde bir tedirginlik durumu yarattı. Daha öncesinde bayram rezervasyonları çok önceden doluyordu. Fakat Covid-19 süreciyle birlikte, tüm insanlar açıkçası temkinli bir rezervasyon yaptırıyor. Opsiyon olacak şekilde, herhangi bir durumda iptal edilebilir şekilde rezervasyon yaptırıyorlar. Bu da tabi dolayısıyla bizi olumsuz yönde etkiliyor. Tüm konuklarımızı oksijen yerleşkesi olan ve Türkiye'mizin kalbi konumunda olan Abant'a bekliyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Politika
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı 3. Sayfa
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu 3. Sayfa
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Magazin
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi
Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mensur Işık Fatih Sultan Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Huysuz Virjin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor İrfan Buz Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor Burak Yılmaz
Şu an buradasınız: Bolu'nun doğa harikaları koronavirüse rağmen ilgi gördü - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 09:36:04. #1.15#
title