Bolu'nun doğa harikaları bayramda 61 bin 195 kişiyi ağırladı Bolu'nun doğa harikaları bayramda 61 bin 195 kişiyi ağırladı Bayram tatili boyunca Bolu'nun turizm merkezlerinde insan seli yaşandı Bolu'nun gözde turizm merkezi olan tabiat ve milli parklarını Kurban Bayramı tatili boyunca toplam 61 bin 195 kişi ziyaret etti.

Bolu'nun doğa harikaları bayramda 61 bin 195 kişiyi ağırladı

Bayram tatili boyunca Bolu'nun turizm merkezlerinde insan seli yaşandı

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezi olan tabiat ve milli parklarını Kurban Bayramı tatili boyunca toplam 61 bin 195 kişi ziyaret etti.

Bolu'nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Doğa turizmi tutkunları ve tatillerini yeşillikler içerisinde geçirmek isteyenlerin yıl boyunca uğrak yeri olan Bolu'ya, tatil boyunca 61 bin 195 tatilci geldi. Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, tatil boyunca 13 bin 977 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar.

Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı'nda da, bayram tatili boyunca insan seli yaşandı. Doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Abant Tabiat Parkı'na bayram tatili boyunca 33 bin 541 kişi geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı 9 bin 408 ziyaretçiyi ağırladı.

Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı olarak ilan edilen Göksu Tabiat Parkı 2 bin, Sülüklü Göl Tabiat Parkı 664, Karagöl Tabiat Parkı ise bin 605 kişiyi misafir etti.

Kaynak: İHA