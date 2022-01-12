Bolu'nun 2021 asayiş raporu açıklandı

BOLU (İHA) - Bolu'da, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın 2021 yılı faaliyet raporuna göre il genelinde yaşanan 12 bin 275 asayiş olayında 20 bin 854 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet raporu açıklandı. Asayiş olayları, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik kazaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi verilerinin yer aldığı raporda 12 bin 275 olayla ilgili 20 bin 854 kişinin yakalandığı belirtildi. Rapora göre, 700 olayda bin 948 kişi firar ederken, meydana gelen 482 faili meçhul olayda 716 fail meçhul olarak açıklandı.

Uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit verilmedi

Polis ve jandarma ekiplerinin yıl boyunca yaptıkları kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 22 bin 454 adet kaçak sigara paketi, 54 kilo eroin, 56 kilo 875 gram esrar, 6 kilo 86 gram metamfetamin, 2 kilo 677 gram bonzai, 770 şişe kaçak içki, 228 kök kenevir, 177 adet ruhsatsız silah ve 2 bin 293 adet tarihi sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

732 kaza yaşandı

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahına sahip olan Bolu'da 2021 yılı içerisinde 732 trafik kazası gerçekleşti. Yaşanan 25 ölümlü trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybederken, 707 yaralamalı kazada bin 200 kişi yaralandı.

Çağrıların yüzde 70'i asılsız çıktı

2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine 335 bin 845 çağrı yapıldı. Bu çağrıların 99 bin 300'ü asıllı, 236 bin 545'i ise asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti. Asıllı çağrıların oranı yüzde 30 olurken, asılsız çağrıların oranı yüzde 70'i buldu. - BOLU

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