BOLU Minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı Minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralıBOLU'da, polis aracının minibüsle çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı

BOLU'da, polis aracının minibüsle çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle bekçisi Yekta Öztürk idaresindeki 14 A 4823 plakalı polis ekip aracı ile Niyazi İşler yönetimindeki 14 AAP 134 plakalı minibüs sokağın kesiştiği yerde çarpıştı. Polis aracı, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrularak devrildi. Kazada, mahalle bekçisi Yekta Öztürk ile polis memuru Yaşar Öztürk ve minibüste yolcu olarak bulunan Cengiz Dalkara yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA