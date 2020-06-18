Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi
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Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 8 ilde, suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve aralarında hackerların da bulunduğu 17 şüpheli adliyeye getirildi.

18.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:05

Bolu merkezli 8 ilde, suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve aralarında hackerların da bulunduğu 17 şüpheli adliyeye getirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından aralarında 3 hacker da bulunan 17 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bu arada, İstanbul'da yakalanan "hacker"lardan birinin flaş belleğini kırmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin, bankaların internet siteleri ile mobil ara yüzlerinin aynısını yaparak vatandaşları dolandırmaya çalıştığı belirtildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesap bilgilerini el geçirdikleri kişileri dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 30 olay aydınlatılmış, suçtan elde edilen menfaatin de 447 bin 189 lira olduğu belirlenmişti.

Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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