Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda 2 şüpheli daha tutuklandı Bolu merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı.

Bolu merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma genişletildi.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonda Tacettin B. (51) Feridun A. (39) ve Ş.İ. (38) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tacettin B. ve Feridun A. tutuklandı, Ş.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesap bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik Bolu merkezli, Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 30 olay aydınlatılmış, suçtan elde edilen menfaatin de 447 bin 189 lira olduğu belirlenmişti.

17 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA