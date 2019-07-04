Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bolu merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında, Bolu merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de gözaltına alınarak şehre getirilen 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Ekiplerin, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, daha önce açığa alınan 1 yüzbaşı ve 1 astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, "mahrem imam" oldukları değerlendirilen ByLock kullanıcısı 1 sivil ve aktif görevde 1 polis memuru olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, şüphelilerden 7'si düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA