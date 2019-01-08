Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu merkezli 9 ilde ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf subaylar ile "mahrem imam" olduğu değerlendirilen kişilerin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu merkezli 9 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 muvazzaf asker ile meslekten ihraç edilenlerin ve "mahrem imam"ların olduğu 13 şüpheli gözaltına alınarak Bolu Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA