Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, sabit ankesörlü hatlar üzerinden haber leştiği tespit edilen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.K, A.E.D, M.B, A.G, M.M. ve C.Y'yi gözaltına aldı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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